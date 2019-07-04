Губернатор Днепропетровщины Резниченко перед уходом оставил пустой бюджет, - СМИ

Уволенный несколько дней назад руководитель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко и его внештатный советник Юрий Голик, которые вместе работали в медиа-холдинге Бориса Ложкина, а затем у Сергея Курченко, обеспечили близкие им компании тендерными заказами на три года вперед.
За время губернаторства Резниченко капиталовложения в инфраструктурные проекты составили рекордные 30 млрд грн. Для чего в областном бюджете были добровольно-принудительно консолидированы деньги городов и объединенных территориальных громад. Об этом пишет портал Дело в своем материале Пирамида Резниченко: что оставил после себя на Днепропетровщине родственник Ложкина.
Львиную долю тендерных заказов ОГА освоили фирмы, связанные с двумя гражданами Украины, Израиля и США одновременно — братьями Владимиром и Леонидом Дубинским, находящимися в розыске Интерпола за участие в жилищной афере в Калифорнии.
Эти же фирмы фигурируют в уголовном производстве № 120180400000000232 о присвоении должностными лицами средств бюджетных организаций, а так же в более, чем сотне дел из области уголовного судопроизводства. В бизнес-сообществе Днепра бытует мнение, что Дубинские — это и есть Резниченко и Голик.
Издание Дело пишет, что в день увольнения губернатора, которого команда позиционировала как «самого успешного в Украине», остаток средств областного бюджета составил всего лишь 29,9 млн грн. При этом кредиторская задолженность по защищенным статьям — 37,6 млн грн. К концу года «бюджетная дыра» в Днепропетровской области может достигнуть 239,5 млн грн.
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