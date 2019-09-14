Зеленский представил нового главу Днепропетровской области

Президент Владимир Зеленский прибыл в Днепр, где представил нового председателя Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко.
Об этом сообщает Укринформ.
«Я приехал сюда в День города, прекрасного города Днепр и поздравляю всех земляков днепровцев и хочу представить нового председателя. Александр Бондаренко — молодой менеджер. Наше главное требование ко всем главам областных администраций — испытательный срок. До Нового года смотрим как справляются ... Если справится, то хорошо», — сказал Президент.
Он вручил Бондаренко удостоверение председателя Днепропетровской областной государственной администрации.
Напомним, 13 сентября Кабинет министров Украины на своем заседании поддержал проект указа президента о назначении Александра Бондаренко председателем Днепропетровской областной государственной администрации.
Бондаренко — харьковчанин, он бизнесмен, владелец и акционер таких компаний, как «Би энд Би Фудз», «Сталь Бизнес Системы», «Филд Маркетинг» и «Лок Сток».
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