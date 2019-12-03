Трамп поблагодарил Зеленского за «закрытие» дела об импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что после опровержения украинского лидера Владимира Зеленского относительно их июльского телефонного разговора дело об импичменте, инициированное Демократической партией, можно назвать закрытым.

Глава Белого дома также призвал членов Демократической партии в палате представителей Конгресса США «вновь вернуться к работе». «Спасибо, президент Зеленский. Дело закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец-то вновь начать работать!», — написал Трамп.

Накануне Трамп заявил, что процедура импичмента стала огромным стимулом, помогающим объединять республиканцев. «Республиканцы никогда не были такими едиными, как сейчас. Так что это действительно отличная вещь в некоторых отношениях, но в других — это позор», — сказал он.

В интервью Der Spiegel, опубликованном в понедельник, 2 декабря, Зеленский опроверг, что Трамп в обмен на предоставление военной помощи Киеву просил его начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и компании Burisma, в совет директоров которых входил его сын Хантер. «Я не говорил с президентом США Трампом в таком ключе: я передам вам это, а вы мне это. Так я говорил с президентом Путиным — вы отпускаете этих людей, мы освобождаем этих», — заявил он.

Зеленский также подчеркнул, что «совсем не понимает» обвинений в предоставлении «услуги за услугу», услышанных на слушаниях по импичменту Трампа в ноябре, и не хочет «создать у Вашингтона впечатление», что Украина — нищая коррумпированная страна. «Что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы вели себя как нищие. Но нужно понимать, что мы находимся в состоянии войны. И если вы являетесь нашим стратегическим партнером, вам не следует блокировать какую-либо помощь. Речь идет не о quid pro quo („услуга за услугу“), это просто помощь сама по себе», — добавил украинский лидер.

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила в конце сентября о начале процедуры импичмента в отношении президента США. Поводом для этого стала публикация WSJ о том, что Трамп в ходе разговора в июле потребовал от Зеленского начать расследование против Байденов (Джо Байден — один из потенциальных противников Трампа на презиеднтских выборах 2020 года). Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку беседы, в ходе которой Трамп, в частности, указал на «несправедливое» увольнение украинского генпрокурора Виктора Шокина в 2016 году, который вел расследование против Burisma.