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Американский дипломат признал, что окружение Трампа давило на Украину

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Американский дипломат признал, что окружение Трампа давило на Украину

Постпред США при ЕС Гордон Сондланд признал в Конгрессе наличие так называемой «услуги за услугу» в вопросе предоставления помощи Киеву в обмен на расследование против Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом он заявил в среду, выступая на публичных слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей по расследованию дела об импичменте в отношении главы Белого дома Дональда Трампа.

«Представители комитета часто затрагивали эти сложные вопросы в форме, а была ли „услуга за услугу“. Как я и говорил ранее, мой ответ — да». — сказал он.

«Рудольф Джулиани передал министру энергетики Рику Перри, послу Курту Волкеру и другим, что президент хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о решении начать расследование по „Бурисме“ (компания, в руководство которой входил Хантер Байден — Ред.) и выборов 2016 года, — отметил Сондланд. — Джулиани напрямую передал эти запросы украинской стороне, он также передал их напрямую нам». «Мы все понимали, что эти предварительные условия для организации телефонного разговора Трампа с Зеленским и встречи в Белом доме отражают желания и требования президента Трампа».

Напомним, что история с участием сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в работе украинской компании «Бурисма» стала причиной громкого политического скандала в США. По сообщениям американской прессы, представители администрации действующего президента Дональда Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Байдена и таким образом помешать его предвыборной кампании за президентский пост в 2020 году.

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Демократы обвинили Трампа в том, что он пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он возобновил дела в отношении компании «Бурисма», и начали против него процедуру импичмента. Это вынудило администрации Белого дома обнародовать содержания своих разговоров с Зеленским. Как оказалось, никаких прямых требований Трамп не выдвигал, но сам вопрос, действительно, обсуждался.

Дональд Трамп, импичмент, Владимир Зеленский, политика Трампа
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Среда, 20 ноября 2019
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