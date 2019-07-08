Зеленский рассчитывает, что сможет поехать в США уже этим летом

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что его визит в США может состояться нынешним летом.

«Обсуждают, у всех сложный календарь, смотрят даты. Летом, я так понимаю», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник после саммита Украина-ЕС по дороге из Мариинского дворца в Офис президента.

В середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока не определена.

«Дональд Трамп направил президенту Зеленскому приглашение посетить Белый дом. Однако сроки этого визита еще надо согласовать», — отметил Волкер.