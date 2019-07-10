Обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области, Зеленский дал поручение Генштабу

В районе южной окраины Гранитного враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

«В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что раненому военнослужащему была оказана медицинская помощь, он был эвакуирован в одно из медицинских учреждений.

Под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Сам он не пострадал.

Президент Владимир Зеленский уже назвал обстрел автомобиля Вооруженных сил в Донецкой области попыткой сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее информации, во время обстрела автомобиль председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко «стоял неподалеку».

«Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям — неизменна», — отмечает Зеленский.

Он поручил начальнику Генерального штаба — главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.

Зеленский также выразил соболезнования семье воина, погибшего в автомобиле ВСУ, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.