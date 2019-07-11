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Клон журналиста Дубинского сам снялся с выборов

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Клон журналиста Дубинского сам снялся с выборов

Алексей Дубинский, зарегистрированный ЦИК кандидатом в народные депутаты Украины по округу №94 (Киевская обл., города Васильков и Обухов и соответствующие районы), заявил о решении снять свою кандидатуру.

Соответствующее обращение бывшего кандидата опубликовано на сайте УНИАН.

«Посмотрев видеообращение кандидата от политической партии «Слуга народа» Александра Дубинского, я осознал весь масштаб грязной предвыборной кампании, которая развернута на нашем 94-м округе. Я шокирован тем, как ведет кампанию против него представитель прошлой власти – первый заместитель главы парламентской фракции «БПП» в Раде Игорь Кононенко и его правая рука Жан Новосельцев. И мне стыдно, что некоторым образом причастен к этой грязи. На 94-м округе зарегистрированы сразу три бывших журналиста с «1+1», а также 5 представителей разнообразных ГО, фондов и ЧП «Слуга народа». И в придачу было три однофамильца Александра Дубинского. Все это с одной единственной целью – запутать людей и не дать им проголосовать за Александра Дубинского. Я не хочу принимать в этом участие. Не хочу быть причастным к обману избирателей и членов избирательных участков, к искажению результатов волеизъявления. Я стал жертвой политических интриг представителей прошлой власти. Но имею достоинство и снимаю свою кандидатуру», - написал он.

Он также признал, что кроме него на округе №94 есть еще два клона Дубинского и несколько технических кандидатов Игоря Кононенко.

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«Кроме меня и Александра Дубинского на округе №94 есть еще двое почти-однофамильца Дубинских – жители Умани и Смелы Черкасской области Максим Дубинский и Вадим Дубинский. Призываю этих людей одуматься и не принимать участия в грязных предвыборных технологиях прежней власти. С этой конкретно просьбой обращаюсь к техническим кандидатам господина Кононенко – Жану Новосельцеву, Николаю Пидгурскому и другим. Еще есть время, возьмите с меня пример и снимите свои кандидатуры – не позорьте себя и избирательный процесс в стране! Пусть на 94-м округе победит тот, кому действительно доверяют люди. Я за честные выборы и честную борьбу. Желаю победы любому кандидату, которого выберут жители округа сознательно и без обмана», - написал кандидат.

Напомним, что главными соперниками на 94-м округе являются ближайший соратник Порошенко Игорь Кононенко и кандидат от партии «Слуга народа» журналист Александр Дубинский.

досрочные выборы, 94-й округ
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