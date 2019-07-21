Полиция открыла дело из-за незаконной замены членов комиссии на «округе Кононенко»

Правоохранители открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права в одномандатном округе № 94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области) во время голосования в воскресенье на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

«Обращение главы независимого медиапрофсоюза обнаружили в средствах массовой информации. В частности, по его словам, члены окружной избирательной комиссии без ведома представителей одной из политических партий безосновательно заменили членов участковых избирательных комиссий», — написал Небитов в Facebook.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 157 Уголовного кодекса Украины («Препятствование осуществлению избирательного права»). В настоящее время ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства данного факта.

Ранее в воскресенье партия «Самопомощь» подала жалобу в ЦИК из-за подготовки фальсификаций на 94 округе в Обуховском и Васильковском районах Киевской области, требуя распустить окружную избирательную комиссию и полностью заменить ее состав, По словам вице-спикера Рады от «Самопомощи» Оксаны Сыроид, кто-то от имени «Самопомощи» подал в окружную избирательную комиссию 94 округа не подписанные и без соответствующих печатей документы с просьбой заменить всех членов участковых избирательных комиссий (УИК) от партии. Сыроид напомнила, что одним из кандидатов по 94 округу является депутат от «Блока Петра Порошенко» и бизнес-партнер экс-президента Игорь Кононенко.

«Поэтому этот округ является одним из тех, на котором как раз ожидали массовых нарушений и фальсификаций. И вот сейчас еще не дошли до результатов голосования, а мы уже видим фальсификации с составом участковых избирательных комиссий. Поскольку окружная избирательная комиссия не реагирует на законные требования, поэтому мы обращаемся к ЦИК», — сказала она.

Партия также подала заявление в Нацполицию об открытии уголовного производства по факту подготовки массовых фальсификаций в округе.

Отметим, что по данным Капитала речь идет именно о фальсификация в пользу Кононенко. Его люди были заведены в участковые комиссии по квоте партии «Самопомощь» без ведома самой партии.