Полиция открыла дело из-за незаконной замены членов комиссии на «округе Кононенко»

Правоохранители открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права в одномандатном округе № 94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области) во время голосования в воскресенье на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.
«Обращение главы независимого медиапрофсоюза обнаружили в средствах массовой информации. В частности, по его словам, члены окружной избирательной комиссии без ведома представителей одной из политических партий безосновательно заменили членов участковых избирательных комиссий», — написал Небитов в Facebook.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 157 Уголовного кодекса Украины («Препятствование осуществлению избирательного права»). В настоящее время ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства данного факта.
Ранее в воскресенье партия «Самопомощь» подала жалобу в ЦИК из-за подготовки фальсификаций на 94 округе в Обуховском и Васильковском районах Киевской области, требуя распустить окружную избирательную комиссию и полностью заменить ее состав, По словам вице-спикера Рады от «Самопомощи» Оксаны Сыроид, кто-то от имени «Самопомощи» подал в окружную избирательную комиссию 94 округа не подписанные и без соответствующих печатей документы с просьбой заменить всех членов участковых избирательных комиссий (УИК) от партии. Сыроид напомнила, что одним из кандидатов по 94 округу является депутат от «Блока Петра Порошенко» и бизнес-партнер экс-президента Игорь Кононенко.
«Поэтому этот округ является одним из тех, на котором как раз ожидали массовых нарушений и фальсификаций. И вот сейчас еще не дошли до результатов голосования, а мы уже видим фальсификации с составом участковых избирательных комиссий. Поскольку окружная избирательная комиссия не реагирует на законные требования, поэтому мы обращаемся к ЦИК», — сказала она.
Партия также подала заявление в Нацполицию об открытии уголовного производства по факту подготовки массовых фальсификаций в округе.
Отметим, что по данным Капитала речь идет именно о фальсификация в пользу Кононенко. Его люди были заведены в участковые комиссии по квоте партии «Самопомощь» без ведома самой партии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016