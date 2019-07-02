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Против мэра Василькова возбудили уголовное дело за агитацию в пользу Кононенко

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Против мэра Василькова возбудили уголовное дело за агитацию в пользу Кононенко

Полиция Киевщины открыла уголовное производство по факту нарушения избирательного права. Как сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области, это уже седьмое производства с начала агитационной предвыборной кампании. На этот раз дело возбуждено по факту препятствования осуществлению избирательного права в Васильковском районе.

Как отмечается, руководитель мэрии Василькова на официальной странице горсовета в Интернете разместил рекламу за одного из кандидатов в народные депутаты.

Установлено, что кандидат в нардепы Украины, который баллотируется по избирательному округу № 94, нарушил требования Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» при ведении им предвыборной агитации. В частности, для размещения своей предвыборной рекламы он привлек должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.

По данным редакции речь идет о мэре Василькова Владимире Сабадаше, который разместил на странице горсовета в Фейсбук пост, рекламирующий Игоря Кононенко — одного из ближайших соратников Петра Порошенко.

Примечателно, что это не первое дело против Сабадаша. Ранее Печерский районный суд Киева отстранил его от должности мэра.

Уголовное дело против него начали в апреле по подозрению в подкупе избирателей в интересах одного из кандидатов в президенты под видом городской бюджетной программы «Забота». Людям раздавали по 1000 грн.

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Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства — Сабадаш не должен покидать границы города, обязан сообщать полиции о смене места жительства, а также должен воздерживаться от общения со свидетелями.

Тогда Сабадашу объявили о подозрении по трем статьям: ч. 3 ст. 27 (организация или руководство преступлением), ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (незаконное завладение любым методом паспортом или другим важным личным документом).

Игорь Кононенко, 94-й округ
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