Facebook рассказал, как будет работать его валюта Libra

Руководство Facebook ответило на резкую критику президента США Дональда Трампа, который накануне отказал разрабатываемой компанией криптовалюте Libra в стабильности и надежности. Политик, напомним, выразил мнение, что виртуальная валюта Facebook «будет занимать низкое положение и иметь невысокую благонадежность», а фирме Марка Цукерберга следует получить банковскую лицензию, чтобы она могла регулироваться как любое другое финансовое учреждение.

Libra должны запустить к 2020 году, а оказывать финансовые услуги на её основе будет учрежденная Facebook дочерняя фирма — Calibra. Пользователи смогут расплачиваться криптовалютой через специальный кошелек, который сначала будет доступен внутри мессенджеров Facebook Messenger и WhatsApp, а в следующем году — в виде самостоятельного приложения для Android и iOS.

Как рассказали TechCrunch в компании, зачислить и вывести средства из кошелька Calibra (то есть обменять Libra на наличные) сможет даже человек, не имеющий государственного удостоверения личности. Сделать это можно будет через агента или представителя компании. Вместе с этим, заверили в Facebook, компания вырабатывает совместное решение с регулирующими органами, чтобы предотвратить схемы по отмыванию денег.

Переговоры об этом в том числе ведутся с местными магазинами и обменными пунктами (найти ближайшие можно будет через приложение), которые должны помочь организовать свои проверки благонадежности клиента. «Выбираете тот, что ближе, указываете сумму и получаете QR-код, который вы можете предъявить на месте, чтобы завершить транзакцию», — сказали в Facebook. Более того, пообещали они, все операции будет облагаться налогами с продаж и на прирост капитала — в соответствии в законодательством.

При этом ассоциация Libra — туда входят Mastercard, Visa, eBay, PayPal, Stripe, Spotify, Uber, Lyft и Vodafone — не будет взаимодействовать с клиентами напрямую или выступать в роли банка. Libra, объяснили в Facebook, в первую очередь задумана как дополнение к существующей финансовой системе, а не её замена.