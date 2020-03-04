Войти
Гончарук написал заявление об отставке
резонанс
Гончарук написал заявление об отставке
Лавров набросился на Украину – будет жаловаться в Париж и Берлин
дружба народов
Лавров набросился на Украину – будет жаловаться в Париж и Берлин

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

инициатива
RSS

Facebook создаст собственную платежную систему

153
Facebook создаст собственную платежную систему

Компания Facebook рассматривает возможность создания собственной электронной платежной системы после того, как власти стран Группы семи (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) негативно восприняли проект по выпуску в обращение криптовалюты Libra. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, новая платежная система, которая будет создана на базе электронной валюты Libra, «позволит осуществлять транзакции в долларах США, евро и других валютах». Как указало агентство, консорциум Libra Association, состоящий из более чем 20 компаний и организаций, включая Facebook, в скором времени официально объявит о новой концепции проекта.

Согласно сведениям Bloomberg, Facebook, тем не менее, не отказывается от идеи создания собственной криптовалюты. «Речь идет не об отказе от первоначального проекта, а о его расширении», — приводит агентство слова источника. В то же время Bloomberg подчеркивает, что если проект Libra выльется в создание платежной системы, а не глобальной криптовалюты, то рядовые американские граждане не увидят большой разницы по сравнению с уже существующими системами по типу PayPal.

Facebook в июне 2019 года объявил, что планирует выпустить Libra в 2020 году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как «отправить текстовое сообщение на телефон». Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Читайте также: Дубилету и Милованову придется пройти дополнительные собеседования

Министр финансов США Стивен Мнучин в июле заявил, что американская администрация «выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что Libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег, а также финансированием терроризма». Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что эта криптовалюта будет иметь «низкую стабильность и надежность». Министры финансов стран Группы семи предупредили, что Libra может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы.

В начале октября стало известно, что из проекта Facebook по созданию Libra вышли ряд компаний, в том числе Visa, Mastercard, eBay и PayPal.

Facebook, Libra
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 4 марта 2020
Вторник, 3 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Действительно ли частный собственник эффективнее государства

Распродажа госимущества за бесценок базируется на одном простом выводе: частный собственник намного эффективнее государства. Так вот. Это утверждение популярное в Украине только потому, что мы отстали в развитии от других стран. И по причине неразвитого фондового рынка. Это в Украине нормально когда бизнесом управляет один или несколько собственников. Развитый мир уже давно так не живет.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О вирусе и мировой экономике

Обвал мировых фондовых рынков - самый масштабный с 8 августа 2011 года в процентом отношении и самый мощный за всю историю рынков в денежном выражении. Мировой фондовый рынок потерял свыше 10 трлн. долл. капитализации за неделю. Падение за рабочих 5 дней индекса S&P 500 составило 12,1%. В феврале американский рынок никогда не терял так быстро и так много. За 100 лет в феврале падали так активно - свыше 10% за 5 дней - в февралях 1933г и 2009 года. И все! С учетом нынешнего обвала - только 3 раза за всю историю рынка.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Каково сейчас Зеленскому

Во что превратился этот молодой политик, жизнерадостный, талантливый артист эстрады Зеленский, который так легко победил на выборах опытного президента-олигарха Порошенко и сейчас, так тяжело выполняет свою президентскую роль. Первые радостные впечатления от его деятельности закончились, теперь пошли неприятные подозрения и тяжелые предчувствия.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016