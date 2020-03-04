Facebook создаст собственную платежную систему

Компания Facebook рассматривает возможность создания собственной электронной платежной системы после того, как власти стран Группы семи (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) негативно восприняли проект по выпуску в обращение криптовалюты Libra. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, новая платежная система, которая будет создана на базе электронной валюты Libra, «позволит осуществлять транзакции в долларах США, евро и других валютах». Как указало агентство, консорциум Libra Association, состоящий из более чем 20 компаний и организаций, включая Facebook, в скором времени официально объявит о новой концепции проекта.

Согласно сведениям Bloomberg, Facebook, тем не менее, не отказывается от идеи создания собственной криптовалюты. «Речь идет не об отказе от первоначального проекта, а о его расширении», — приводит агентство слова источника. В то же время Bloomberg подчеркивает, что если проект Libra выльется в создание платежной системы, а не глобальной криптовалюты, то рядовые американские граждане не увидят большой разницы по сравнению с уже существующими системами по типу PayPal.

Facebook в июне 2019 года объявил, что планирует выпустить Libra в 2020 году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как «отправить текстовое сообщение на телефон». Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Министр финансов США Стивен Мнучин в июле заявил, что американская администрация «выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что Libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег, а также финансированием терроризма». Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что эта криптовалюта будет иметь «низкую стабильность и надежность». Министры финансов стран Группы семи предупредили, что Libra может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы.

В начале октября стало известно, что из проекта Facebook по созданию Libra вышли ряд компаний, в том числе Visa, Mastercard, eBay и PayPal.