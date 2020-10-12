Страны G7 собираются выступить против запуска Facebook своей криптовалюты

Министры финансов стран — участниц Группы семи (G7) (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), вероятно, выступят против запуска криптовалюты компании Facebook Libra . Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект заявления G7.

По данным агентства, в документе говорится, что платежи в цифровой валюте могут улучшить доступ к финансовым услугам и снизить издержки, однако над подобными операциями должен совершаться контроль и надзор для обеспечения финансовой стабильности, защиты прав потребителей, кибербезопасности, а также конфиденциальности. Без подобного контроля использование «стейблкоинов» (stablecoin — криптовалюты, имеющие обеспечение в виде актива) может привести к отмыванию денег и финансированию терроризма.

«Группа семи продолжает полагать, что никакие глобальные проекты „стейблкоинов“ не должны реализовываться до тех пор, пока они надлежащим образом не учтут необходимые правовые, регулирующие и контрольные требования», — приводит Reuters выдержку из документа.

Facebook в июне 2019 года объявила, что планирует выпустить собственную криптовалюту Libra в следующем году. Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.