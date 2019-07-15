Войти
Трамп считает, что у России и Китая есть фаворит на выборах в США
позиция
Трамп считает, что у России и Китая есть фаворит на выборах в США
В Кремле считают важным сам факт первой беседы Путина и Зеленского
дружба народов
В Кремле считают важным сам факт первой беседы Путина и Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

космос
RSS

В NASA уверяют, что давно были бы на Марсе если бы им дали денег

196
В NASA уверяют, что давно были бы на Марсе если бы им дали денег

Американские астронавты к настоящему моменту уже вернулись бы на Луну, а также высадились бы на поверхность Марса, если бы не вопросы, связанные с финансированием. Об этом заявил в эфире транслировавшейся в воскресенье на телеканале CBS передачи Face the Nation директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

«Есть технический риск, за ним следует политический. Мы бы были на Луне прямо сейчас, если бы не было политического риска. Откровенно говоря, к настоящему моменту мы были бы на Марсе, если бы не политический риск», — сказал Брайденстайн. На уточняющий вопрос журналистки о том, что он подразумевает под «политическим риском», глава американского космического ведомства пояснил, что «говорит о финансировании».

«В прошлом, в 1990-х и 2000-х годах, мы прилагали усилия, чтобы вернуться на Луну и высадиться на Марс, и в каждом случае программа была слишком долгой. Она занимала слишком много времени и денег. Как сказал президент Дональд Трамп, чтобы избежать политического риска, мы хотим продвигаться быстрее», — добавил Брайденстайн.

Напомним, что в мае Трамп объявил о выделении в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Тогда же ведомство сообщило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну получила название «Артемида».

Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Читайте также: Украина вошла в тройку главных поставщиков врачей для Чехии

Однако в начале июня американский президент призвал NASA сосредоточиться не на разговорах о полетах на Луну, а на освоении Марса. «Учитывая все те средства, что мы тратим, NASA не должно говорить о полетах на Луну — мы сделали это 50 лет назад. Они должны сконцентрироваться на гораздо более масштабных вещах, в том числе на Марсе... обороне и науке», — написал он тогда у себя в Twitter.

Марс, НАСА, Луна
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 июля 2019
Воскресенье, 14 июля 2019
Суббота, 13 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как избавиться от внутренней неуверенности

Не существует небесных судей, которые сочли бы нас недостойными. Мы сами придумали эту историю и собираем доказательства, соответствующие повествованию. Когда кто-то говорит что-то критически важное, мы принимаем это близко к сердцу и считаем еще одним доказательством того, что мы недостаточно хороши.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016