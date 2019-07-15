В NASA уверяют, что давно были бы на Марсе если бы им дали денег

Американские астронавты к настоящему моменту уже вернулись бы на Луну, а также высадились бы на поверхность Марса, если бы не вопросы, связанные с финансированием. Об этом заявил в эфире транслировавшейся в воскресенье на телеканале CBS передачи Face the Nation директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

«Есть технический риск, за ним следует политический. Мы бы были на Луне прямо сейчас, если бы не было политического риска. Откровенно говоря, к настоящему моменту мы были бы на Марсе, если бы не политический риск», — сказал Брайденстайн. На уточняющий вопрос журналистки о том, что он подразумевает под «политическим риском», глава американского космического ведомства пояснил, что «говорит о финансировании».

«В прошлом, в 1990-х и 2000-х годах, мы прилагали усилия, чтобы вернуться на Луну и высадиться на Марс, и в каждом случае программа была слишком долгой. Она занимала слишком много времени и денег. Как сказал президент Дональд Трамп, чтобы избежать политического риска, мы хотим продвигаться быстрее», — добавил Брайденстайн.

Напомним, что в мае Трамп объявил о выделении в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Тогда же ведомство сообщило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну получила название «Артемида».

Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Однако в начале июня американский президент призвал NASA сосредоточиться не на разговорах о полетах на Луну, а на освоении Марса. «Учитывая все те средства, что мы тратим, NASA не должно говорить о полетах на Луну — мы сделали это 50 лет назад. Они должны сконцентрироваться на гораздо более масштабных вещах, в том числе на Марсе... обороне и науке», — написал он тогда у себя в Twitter.