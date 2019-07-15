Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса

Роль суперагента 007 в новом, 25-м фильме о Джеймсе Бонде сыграет британская темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации газеты, Линч сыграет нового персонажа, которому передадут номер агента 007 после его ухода из MI-6. По сюжету Бонд уходит на пенсию и уезжает на Ямайку. Однако глава MI-6 попросит его вернуться на службу, чтобы «предотвратить глобальный кризис».
Роль Джеймса Бонда в 25-й ленте бондианы в пятый раз исполнит британский актер Дэниэл Крэйг. Лашана Линч ранее снялась в фильме «Капитан Марвел».
На экранах вновь появятся французская актриса Леа Сейду в роли доктора Мадлен Свон, американский актер Джеффри Райт — в роли агента ЦРУ, а Рэйф Файнс продолжит по сюжету фильма возглавлять MI-6. Среди новых имен в бондиане фигурируют испано-кубинская актриса Ана де Армас и американец Билли Магнуссен.
К настоящему времени о британском супершпионе снято 24 фильма. Общие кассовые сборы составили более $10 млрд.
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