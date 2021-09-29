В Лондоне прошла мировая премьера нового фильма о Бонде

В Лондоне прошла мировая премьера нового фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде «Не время умирать». Об этом сообщается на сайте Бондианы.
Премьерный показ прошел в лондонском королевском Альберт-холле, его посетили принц Уэльский Чарльз со своей супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт. Вместе с тем, на премьеру как специальных гостей пригласили медиков и военнослужащих в качестве благодарности за работу в условиях пандемии COVID-19.
«Не время умирать» — 25-й в серии фильмов про Бонда и пятый фильм Бондианы, в котором главную роль исполнил Дэниел Крейг. По словам продюсера франшизы Барбары Брокколи, замену ему начнут искать только в следующем году, передает BBC.
Премьера «Не время умирать» не раз переносилась из-за распространения коронавируса. Сначала создатели фильма планировали показать картину весной прошлого года, после премьерный показ сдвинули на ноябрь того же года, а затем перенесли на апрель 2021 года. В последний — третий раз — показ фильма перенесли на осень этого года.
В конце сентября ВМС Великобритании присвоили Крейгу звание почетного коммандера, такое же звание носит в фильмах Бонд. Первый морской лорд королевства отметил, что почетные офицеры являются «посланниками» военно-морских сил страны, а сам Крейг в роли Бонда обеспечивал безопасность Британии по всему миру. «Это то, что настоящий Королевский флот делает каждый день, используя технологии и навыки так же, как и сам Бонд», — указал он.
Главную композицию для фильма — песню No Time to Die — написала американская певица Билли Айлиш. В середине марта ей вручили за нее премию «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа».
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