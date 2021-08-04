Microsoft закрыла доступ к пробной подписке Windows 365 на второй день после запуска

Американская компания Microsoft остановила раздачу пробных подписок на облачную Windows 365 спустя сутки после официального запуска из-за высокого спроса. С помощью облачного сервиса Windows 365 можно получить доступ к удаленным рабочим столам на базе Windows 10 и Windows 11.

В компании отметили, что спрос на новую облачную Windows оказался «невероятно высоким» и что в компании не были готовы к такому. Директор Microsoft по управлению Windows 365 Скотт Манчестер заявил, что возможность оформить пробную подписку станет снова доступна, когда в компании выделят дополнительное место в облаке.

Также уже оформившие подписку, но не запускавшие сервис пользователи получили уведомления, что их коды активации больше не работают.