Microsoft представила облачную версию Windows

Американская корпорация Microsoft представила облачную версию своей операционной системы, которая получила название Windows 365. Об этом сообщается в среду на сайте компании.
В заявлении отмечается, что Windows 365 предназначена для получения пользователем доступа к своим приложениям и данным в удаленном режиме и с любого устройства. В частности, это рассчитано на то, чтобы обеспечивать бесперебойную работу компаний, сотрудники которых трудятся в дистанционном режиме.
«С Windows 365 мы создаем новую категорию: Cloud PC (облачный персональный компьютер)», — приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора корпорации Сатьи Наделлы. По его словам, в компании рассчитывают предоставить «организациям большую гибкость и безопасный способ расширить возможности своих сотрудников» за счет того, что использованный в Windows 365 механизм «хранит информацию в облаке, а не на устройстве».
Windows 365 позволяет пользователям получать доступ к приложениям, данным, контенту, настройкам и хранилищу файлов в облаке Microsoft — с компьютеров на основе Linux, macOS, планшетов iPad или Android и других устройств. Windows 365 будет работать со всеми современными браузерами или через приложение Microsoft Remote Desktop.
Предприятия получат доступ к облачной ОС со 2 августа текущего года.
В конце июня Microsoft представила обновленную версию своей ОС, которая получила название Windows 11. Она получила доработанный дизайн, обзавелась улучшенной системой поддержки работы двух мониторов, виджетами для получения доступа к различным сервисам, а также рядом других нововведений. По словам представителя компании, обновленная версия ОС станет наиболее быстрой и безопасной в сравнении со своими предшественниками. Планируется, что Windows 11 станет доступна пользователям в конце этого года.
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