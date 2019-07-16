Каждый пятый пользователь Twitter в США подписан на страницу Трампа

Согласно данным компании Pew Research Center, около 20% американцев, которые пользуются социальной сетью Twitter, читают страницу президента США Дональда Трампа. Об этом говорится на сайте организации.
«Новое исследование Pew Research Center показало, что каждый пятый взрослый пользователь сети Twitter в США (19%) подписан на личную страницу президента Трампа — @realDonaldTrump», — говорится в сообщении.
Как говорится, у предшественника Трампа, Барака Обамы (@BarackObama), есть 26% подписанных на страничку взрослых пользователей в США.
Согласно данным исследования, среди читателей Трампа в сети большинство — сторонники Республиканской партии.
Впрочем, многие американцы видят твиты Трампа, даже если они не подписаны на его страницу в сети, например, через ретвиты других пользователей, цитаты в средствах массовой информации.
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