Опрос группы «Рейтинг»: в Раду гарантированно проходят 5 партий

В следующее воскресенье шансы попасть в состав следующей Верховной Рады имеют 5 партий во главе с пропрезидентской «Слугой народа», которая претендует на почти 50% голосов избирателей.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социальной группы «Рейтинг», проведенного 13-17 июля.
«Лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия „Слуга народа“, которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями», — говорится в результатах исследования.
Также, пока, преодолевают проходной барьер партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,5%), партия «Европейская Солидарность» (7,7%), «Батькивщина» (6,9%) и партия «Голос» (5,9%).
С учетом погрешности 2% шансы попасть в Раду есть у партии «Сила и честь», которую готовы поддержать 3,8% и «Оппозиционный блок» — 3,1%.
Рейтинг других политических сил — менее 3%.
При этом почти 23% опрошенных заявили, что не собираются идти на выборы или не определились с выбором.
Для исследования 13-17 июля 2019 года было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.
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