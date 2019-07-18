Зеленский заинтересовался многомиллионными дотациями холдингу Косюка

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам проверить и сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных агрохолдингом «Мироновский хлебопродукт» (МХП), и выплаченных акционерам дивидендов.
«В 2017-2018 гг. одному из самых крупных агрохолдингов Украины „Мироновский хлебопродукт“ из госбюджета было выделено почти 2,5 млрд грн дотаций, так это называется. На самом деле, он не нуждается в государственной поддержке, потому что у него есть сверхприбыли и он ежегодно выплачивает огромные дивиденды своим акционерам», — сказал глава государства в четверг на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.
Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных МХП, и выплаченных акционерам дивидендов.
Как сообщалось, совет директоров агрохолдинга МХП в марте 2019 года одобрил выплату годовых дивидендов в размере $0,7492 за акцию за 2018 год, что приблизительно эквивалентно $80 млн и соответствует уровню предыдущего года.
«Мироновский хлебопродукт» — крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.
Основателем и мажоритарным акционером МХП является бизнесмен Юрий Косюк.
Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% — до $128 млн, выручка увеличилась на 21% — до $1,556 млрд.
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