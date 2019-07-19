В Одесском порту организовали незаконную агитационную площадку Оппоблока

17 июля Одесский морской порт посетил Евгений Мураев, глава политической партии «Оппозиционный блок». На встречу с кандидатами в депутаты сотрудников порта вынудили собраться без обсуждении, в противном случае угрожая увольнением, сообщает Znaj.ua.
Мураева сопровождал действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, который входит в первую пятерку партийного списка Оппоблока, и председатель профсоюза госпорта Владимир Зайков.
Выступая перед коллективом порта, Мураев, в частности, заявил, что власть намеренно банкротит государственные порты, чтобы продать их подешевле. Кроме того, лидер партии считает, что руководить украинскими государственными предприятиями должны исключительно украинцы, а не экспаты.
Как известно, политическая агитация на территории государственных предприятий и объектах запрещена. Встречу с лидерами Оппоблока согласовал глава Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук, ведь организовать допуск на территорию порта и подобную встречу без официального согласования главы местного филиала АМПУ невозможно. Любопытно, что на президентских выборах Ткачук и руководство порта не разрешили политическую агитацию на территории госпредприятия ни одному из кандидатов.
Издание напоминает, что Игорь Ткачук — глава Одесского филиала АМПУ. Ставленник «винницкой» команды действующего Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Ткачук не вошел в список партии «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана, но активно поддерживает публикации партии в социальных сетях. «Украинская стратегия» — проевропейская партия, отстаивающая европейские ценности и свободны, поэтому каким образом человек Гройсмана поддерживает партии с антиукраинскими и антиевропейскими взглядами остается неясным.
«Оппозиционный блок» — политическая партия, созданная на обломках «Партии регионов». Кандидаты в народные депутаты от Оппоблока и его лидер Евгений Мураев неоднократно позволяли высказывания антиукраинского характера. Лидер Оппоблока Евгений Мураев неоднократно призывал изменить государственный строй Украины на федеративный, называл Революцию Достоинства государственным переворотом, а украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в Москве, «террористами», отрицал присутствие российских военных на Донбассе и прочее. 18 июля этого года Департамент защиты национальной государственности СБУ вызвал на допрос лидера Оппоблока Евгения Мураева по делу о государственной измене.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016