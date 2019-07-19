В Одесском порту организовали незаконную агитационную площадку Оппоблока

17 июля Одесский морской порт посетил Евгений Мураев, глава политической партии «Оппозиционный блок». На встречу с кандидатами в депутаты сотрудников порта вынудили собраться без обсуждении, в противном случае угрожая увольнением, сообщает Znaj.ua.

Мураева сопровождал действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, который входит в первую пятерку партийного списка Оппоблока, и председатель профсоюза госпорта Владимир Зайков.

Выступая перед коллективом порта, Мураев, в частности, заявил, что власть намеренно банкротит государственные порты, чтобы продать их подешевле. Кроме того, лидер партии считает, что руководить украинскими государственными предприятиями должны исключительно украинцы, а не экспаты.

Как известно, политическая агитация на территории государственных предприятий и объектах запрещена. Встречу с лидерами Оппоблока согласовал глава Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук, ведь организовать допуск на территорию порта и подобную встречу без официального согласования главы местного филиала АМПУ невозможно. Любопытно, что на президентских выборах Ткачук и руководство порта не разрешили политическую агитацию на территории госпредприятия ни одному из кандидатов.

Издание напоминает, что Игорь Ткачук — глава Одесского филиала АМПУ. Ставленник «винницкой» команды действующего Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Ткачук не вошел в список партии «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана, но активно поддерживает публикации партии в социальных сетях. «Украинская стратегия» — проевропейская партия, отстаивающая европейские ценности и свободны, поэтому каким образом человек Гройсмана поддерживает партии с антиукраинскими и антиевропейскими взглядами остается неясным.

«Оппозиционный блок» — политическая партия, созданная на обломках «Партии регионов». Кандидаты в народные депутаты от Оппоблока и его лидер Евгений Мураев неоднократно позволяли высказывания антиукраинского характера. Лидер Оппоблока Евгений Мураев неоднократно призывал изменить государственный строй Украины на федеративный, называл Революцию Достоинства государственным переворотом, а украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в Москве, «террористами», отрицал присутствие российских военных на Донбассе и прочее. 18 июля этого года Департамент защиты национальной государственности СБУ вызвал на допрос лидера Оппоблока Евгения Мураева по делу о государственной измене.