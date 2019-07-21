В «Слуге народа» готовы оспаривать результатов выборов в некоторых округах

Руководитель штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко допускает наличие проблем в ряде избирательных округов с установлением результатов выборов, отметив при этом, что юристы партии готовы к судебным разбирательствам, если потребуется.
«Я верю, что ЦИК в установленный законом срок на 90% округов установит результаты. Всегда в стране есть 5-10 округов, с которыми проблемы, я думаю, что в этот раз их будет меньше, но они будут. Не нужно исключать возможность, что Рада начнет работу не в составе 199 мажоритарщиков, а меньше», — сказал он на брифинге в воскресенье в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Комментируя возможность оспаривания результатов выборов по отдельным округам по инициативе партии «Слуга народа», Корниенко отметил: «Если будут нарушения, мы их будем фиксировать, а дальше с этим багажом нарушений наши юристы окружных штабов и юристы кандидатов будут работать над исками».
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