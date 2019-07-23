Зеленский уже успел поздравить Джонсона и ждет первой встречи

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Бориса Джонсона с избранием новым премьер-министром Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, добавив, что с нетерпением ждет их первой встречи.

«Я искренне поздравляю Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании! Я желаю ему всяческих успехов на его новом посту. Я с нетерпением жду нашей первой встречи и сохраняю решимость развивать украинско-британские отношения», — написал на английском языке Зеленский в своем аккаунте в соцсети Твиттер во вторник днем.

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования во вторник, 23 июля, избран новым лидером Консервативной партии Великобритании. В результате со среды, 24 июля, Джонсон, как ожидается, сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.