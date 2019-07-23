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Новым премьером Великобритании станет Борис Джонсон

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Новым премьером Великобритании станет Борис Джонсон

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования избран во вторник новым лидером Консервативной партии Великобритании. Джонсон, фаворит гонки за эту должность, набрал 92 153 голоса, его соперник - глава МИД Великобритании Джереми Хант получил 46 656 голосов членов Консервативной партии. Явка составила 87,4%.

В результате со среды Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

Борису Джонсону 55 лет, он родился в Нью-Йорке, затем с семьей переехал в Брюссель, а затем в Лондон. Образование Джонсон получил в Итонском колледже, потом поступил в Оксфордский университет, где занимался древней литературой и классической философией. После университета он стал работать журналистом, а в 2001 году стал членом палаты общин парламента Великобритании от Консервативной партии.

Заметным игроком на британской политической арене Джонсон стал в 2008 году, когда занял пост мэра Лондона. Эту должность Джонсон сохранял до 2016 года, уделяя особое внимание борьбе с преступностью и транспортным проблемам в городе. Многим Джонсон запомнился как мэр, ездивший на работу на велосипеде.

В 2016 году Джонсон стал министром иностранных дел Великобритании в правительстве премьер-министра Терезы Мэй, но в 2018 году покинул эту должность из-за разногласий с Мэй по Brexit.

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Джонсон получил обширную поддержку однопартийцев, несмотря на свою жесткую позицию по Brexit. Джонсон заявлял, что Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября при любом раскладе. Его конкурент Хант занял более мягкую позицию, заявив, что в принципе он готов к выходу из ЕС без соглашения, но может и продлить сроки Brexit, если это поможет заключить сделку с Брюсселем.

Великобритания, Борис Джонсон
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