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Порошенко получил повестку на следующей допрос

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Порошенко получил повестку на следующей допрос

Пятый президент Украины Петр Порошенко допрошен в Государственном бюро Украины в качестве свидетеля, он получил повестку на следующей допрос, сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Состоялся действительно допрос Петра Порошенко, несмотря на то, что его сторона постоянно меняла свои решения относительно даты допроса и присутствия», — сказала она журналистам в четверг, передает Интерфакс-Украина.

При этом пресс-секретарь отметила, что это был первый допрос. «Повестку на следующий допрос он получил», — указала Иванова, но не уточнила, когда именно состоится следующий допрос.

По словам Ивановой, будут и другие следственные действия в рамках расследования уголовного производства.

«Мы приветствуем сегодняшний шаг Петра Порошенко, что он пришел и дал показания», — сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что не может детализировать, о чем был допрос, поскольку это является тайной досудебного следствия.

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«Надеемся, что сотрудничество участника уголовного производства будет надлежащим... это будет помогать нам в досудебном расследовании», — сказала она.

«Он был допрошен как свидетель и по состоянию на настоящий момент его процессуальный статус не изменился», — акцентировала внимание Иванова.

Петр Порошенко, ГБР
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Четверг, 25 июля 2019
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