Порошенко получил повестку на следующей допрос

Пятый президент Украины Петр Порошенко допрошен в Государственном бюро Украины в качестве свидетеля, он получил повестку на следующей допрос, сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
«Состоялся действительно допрос Петра Порошенко, несмотря на то, что его сторона постоянно меняла свои решения относительно даты допроса и присутствия», — сказала она журналистам в четверг, передает Интерфакс-Украина.
При этом пресс-секретарь отметила, что это был первый допрос. «Повестку на следующий допрос он получил», — указала Иванова, но не уточнила, когда именно состоится следующий допрос.
По словам Ивановой, будут и другие следственные действия в рамках расследования уголовного производства.
«Мы приветствуем сегодняшний шаг Петра Порошенко, что он пришел и дал показания», — сказала она.
Пресс-секретарь отметила, что не может детализировать, о чем был допрос, поскольку это является тайной досудебного следствия.
«Надеемся, что сотрудничество участника уголовного производства будет надлежащим... это будет помогать нам в досудебном расследовании», — сказала она.
«Он был допрошен как свидетель и по состоянию на настоящий момент его процессуальный статус не изменился», — акцентировала внимание Иванова.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016