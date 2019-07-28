В США ищут «розовую бандитку», за неделю ограбившую четыре банка

Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о «розовой бандитке», которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
По информации ФБР, в двух из четырех случаев, которые произошли за последние восемь дней, молодая женщина имела при себе розовую сумочку. Она и стала причиной такого прозвища, которое ей дали правоохранители. Все ограбления были совершены в трех штатах на восточном побережье США: Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина.
«Нападения» происходили по одной простой схеме: женщина подходила к окошку в банке и просто показывала сотруднику записку с требованием выдать ей деньги.
Сколько денег похитительнице удалось получить таким образом, не уточняется.
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