Епифаний посчитал, сколько приходов УПЦ перешли в ПЦУ

В течение полугода, прошедших с момента создания Православной церкви Украины, к ней присоединилось более 500 приходов Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом заявил митрополит ПЦУ Епифаний на брифинге после крестного хода по случаю 1031-й годовщины крещения Руси.

«Всего в течение более полугода к Православной церкви Украины присоединилось более 500 приходов со стороны Московского патриархата. Сейчас мы видим, что процесс немного приостановился, но все равно он происходит. По несколько приходов уже оформляют юридически свой статус в ПЦУ. Но я верю, что в дальнейшем постепенно завершится вся эпопея избирательная, предвыборная, люди успокоятся и будут и в дальнейшем принимать решения коллегиально, на собрании большинством голосов о присоединении к нашей признанной Православной церкви Украины», — заявил он.

Напомним, что 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.