В Канаде не могут найти человека, выигравшего в лотерею почти $50 млн

Победитель национальной лотереи Канады Lotto Max, еще в октябре 2018 года выигравший главный приз — 60 млн канадских долларов (на тот момент $45,7 млн), до сих пор не явился за деньгами. Об этом сообщил телеканал CTV.
Организаторы надеются, что в течение ближайших трех месяцев человек, купивший выигрышный билет в Эдмонтоне (провинция Альберта), все же объявится, иначе выигрыш будет аннулирован.
Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо в течение 12 месяцев предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.
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