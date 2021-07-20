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На шести телеканалах уже нашли нарушения языкового закона

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На шести телеканалах уже нашли нарушения языкового закона

По результатам мониторинга Секретариата уполномоченного по защите государственного языка были выявлены нарушения языкового закона шестью украинскими телеканалами.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Фейсбуке.

«По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке (фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке) телеканалами „Интер“, „Украина“,» ICTV«, «Мега», «НТН», «К1», о чем составлены соответствующие акты" , - написал Кремень.

В частности, на телеканале «Интер» зафиксированы 6 нарушений (д/с «Следствие вели»; т/с «Вещдок». Особый случай«; м/ф «Лиса и заяц»; х/ф «Гостья из будущего»; х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»; т/с «Таисия»), «Украина» — 5 нарушений (х/ф «Ложное письмо»; т/с «Немая»; х/ф «Незабытая»; т/с «Беглецы»; т/с «Дом Надежды»), «Мега» — 2 нарушения (т/с «Мистическая Украина»; т/с «Секретные территории»), «ICTV» — 2 нарушения (т/с «Тайные двери»; т/с «На троих»), «К1» и «НТН» — по одному нарушению.

По его словам, на других телеканалах нарушений закона относительно языка демонстрации фильмов не выявлено.

Также Креминь обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции.

«Обратился также к телеканалам относительно необходимости неукоснительного выполнения норм части шестой статьи 23 Закона и с требованием обеспечить демонстрацию в своих эфирах фильмов (в т. ч. телевизионных сериалов и их отдельных серий) на государственном языке», — добавил он.

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Как сообщалось, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

16 июля 2021 года вступили в силу части вторая-шестая, восьмая статьи 23 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которой унормировано применение государственного языка в сфере культуры.

языковой закон, украинский язык, телеканал
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