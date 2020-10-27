Американские каналы ругают Трампа и хвалят Байдена, - исследование

Американские телеканалы CBC, ABC и NBC, входящие в число центральных, значительную часть своего вечернего эфира посвящают критике действующего лидера страны Дональда Трампа, кандидату в президенты США от демократов Джозефу Байдену дают по большей части положительные оценки. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты исследований, проведенных американской аналитической компанией Media Research Center (MRC), специализирующейся на изучении работы СМИ.

Специалисты проанализировали вечерние новостные передачи, которые транслировали в эфире данных каналов с 29 июля по 20 октября текущего года, включая выходные дни. Согласно подсчетам MRC, в этих программах было суммарно около 890 оценочных комментариев о Трампе. В 92,4% случаев они были негативными, остальные — позитивными. Исследователи не учитывали комментарии, касавшиеся данных соцопросов, возможного исхода выборов и перспектив кандидатов, а также заявления их партий и избирательных штабов.

По данным компании, оценочных высказываний о Байдене в вечерних программах трех каналов было суммарно лишь немногим более 90. Примерно 60 из них были позитивными, остальные — негативными. Исследователи заострили внимание на том, что в передачах почти не уделяли внимания вопросам, которые могли отрицательно сказаться на популярности Байдена, в том числе скандалу вокруг электронной переписки его сына, а также оценкам относительно его преклонного возраста и здоровья.

Как подчеркивает MRC, указанные три канала в течение последних лет освещали любые события главным образом в негативном для Трампа ключе. В вечерних новостных передачах, выходящих в эфире CBS, ABC и NBC с 20 января 2017 года по октябрь 2020 года было 16 755 оценочных комментариев, касающихся действующего американского лидера. В 90,5% случаев они имели негативный характер. В числе основных новостных поводов было расследование, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер в связи с утверждениями о приписываемых Трампу незаконных связях с Россией, попытки импичмента президента США, а также пандемия нового коронавируса.

В мае 2017 года MRC пришла к выводу, что CNN также посвящает значительную часть эфирного времени критике администрации Трампа. Его ведущие и комментаторы почти всегда высказывались о работе американского лидера и его помощников в негативном ключе.