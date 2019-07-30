Почти 40% россиян не хотят переизбрания Путина в 2024 году

Больше трети россиян (38%) не хотят, чтобы действующий президент Владимир Путин оставался на своем посту после окончания срока полномочий в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные исследований Левада-центра, опубликованные на сайте аналитического центра.
В мае 2018 года не желали, чтобы президент остался прежним, 27%, а в мае 2017 года — 20%. При этом в октябре 2013 года такой точки зрения придерживались 45% опрошенных.
При этом видеть Путина президентом после 2024 года сейчас хочет 54% опрошенных. Максимальным этот показатель был в августе 2017 года (67%). Снизилось также число российских граждан, затруднившихся с ответом: 8% вместо 14%.
Максимума с июля 2001 года достигла доля россиян, доверяющих Путину, поскольку они не видят, на кого еще можно положиться. Такой ответ дали 43% человек против 29% в 2016 году. По мнению 27% респондентов, Путину доверяют, потому что «люди убедились, что он успешно и достойно справляется с решением проблем». Еще, а 24% опрошенных надеются, что президент РФ в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны, так ответило минимальное за 19 лет число опрошенных.
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