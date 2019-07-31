В Польше оценили вклад украинских мигрантов в рост экономики

Вклад иммигрантов, в том числе украинских, в рост ВВП Польши составил в среднем 0,5% в год в течение последних пяти лет.
Такова оценка экономистов банка Citi Handlowy, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Business Insider Polska.
Больше всего польская экономика смогла получить благодаря работникам из-за рубежа в 2017 году — почти 1% роста.
По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП.
«Конечно, не то чтобы общее предложение рабочей силы выросло лишь благодаря украинцам. В конце концов, произошло параллельное снижение уровня безработицы и рост профессиональной активности поляков. Однако 0,3-0,9% к росту ВВП в год дает приток рабочих из Украины», — говорят аналитики.
В то же время кадровики прогнозируют рост нехватки рабочей силы и призывают облегчить правила трудоустройства украинцев.
Экономисты Citi более оптимистичны. По их мнению, поток иммиграции уже начал ослабевать. Учитывая это, а также большее открытие Германии для новых мигрантов, в последующие годы можно ожидать уменьшения количества иностранных работников в Польше, прогнозируют они.
Однако, по их словам, риск внезапного оттока иммигрантов оценивается как низкий. «Мы ожидаем сокращения количества работников не из стран-членов ЕС примерно на 5-10% в 2020 году», — подсчитывают эксперты.
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