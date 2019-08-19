Войти
Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии
резонанс
Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии
Разумков признал, что быстро закончить войну не удастся
мирный процесс
Разумков признал, что быстро закончить войну не удастся

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Советник Зеленского рассказал, что может помешать выйти на экономический рост 5-7% в год

609
Советник Зеленского рассказал, что может помешать выйти на экономический рост 5-7% в год

Трудовая миграция — одна из главных угроз амбициозной цели президента Зеленского и его команды увеличить темпы экономического роста в Украине до 5-7% в год. Такое мнение озвучил 112.ua советник президента Украины Олег Устенко.

Как известно, на бизнес-форуме в Турции Владимир Зеленский пообещал, что экономика Украины будет расти по 5-7% в год. Однако у этой цели есть серьезная преграда, считает Устенко.

«Если нынешние темпы оттока человеческого ресурса сохранятся, то выполнение амбициозной задачи, поставленной президентом по резкому наращиванию темпов экономического роста, окажется невыполнимым», — сказал советник президента Украины.

Он отметил, что Украина продолжает терять трудовые ресурсы, что несет серьезные риски и угрозы для страны.

«Если темпы оттока рабочей силы из страны будут сохраняться на том уровне, который мы наблюдаем с 2014 года, то в 2025 году экономика буквально обрушится, и страна не сможет выполнять свои социальные обязательства. Не исключено, что Украине придётся переходить на грузинскую модель назначения одинаковых пенсий, абсолютно полностью не учитывая при этом ни рабочий стаж, ни уровень доходов. Либо — что еще хуже — надо будет переходить к практике некоторых среднеазиатских стран, в которых вообще не платят пенсии, а содержание людей преклонного возраста является обязанностью их родственников. В перспективе, продолжающийся в нынешних темпах отток рабочей силы может стать фактором снижения доверия к стране со стороны инвесторов. Это недоверие будет конвертировано в падение темпов жилищного строительства, вплоть до сворачивания сегментов производства товаров для длительного пользования», — отметил он.

Устенко подчеркнул, что у президента Владимира Зеленского есть глубокое понимание проблемы трудовой миграции и видение ее решения.

Читайте также: Работать до ста лет: Как в Европе повышают пенсионный возраст

Напомним, что в июле Нацбанк представил отчет, в котором сообщил, что в Украине во всех сферах ощущается острый дефицит рабочей силы. Отмечалось, что хуже всего обстоят дела в строительном секторе и промышленности. При этом, по данным Министерства труда и социальной политики Польши, в 2018 году именно в этих видах деятельности была занята большая часть украинских трудовых мигрантов.

ВВП, Олег Устенко, заробитчане
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 19 августа 2019
Воскресенье, 18 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об олигархах, моралистах и рационализме

В Украине большинство ненавидит олигархов. Но так ли это рационально? Все действительное – разумно, говорил Гегель. Нехорошо, что в стране установился олигархический способ правления. Но раз так сложилось, причем сложилось в результате действия стихийных сил, значит это - единственно возможный и относительно эффективный способ хозяйствования в Украине в настоящее время.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Туда ли растем?

14 августа Госкомстат сообщил, что реальный ВВП во втором квартале 2019 увеличился на 4,6% по отношению ко второму кварталу 2018. Опередили даже Польшу по темпам роста – польская экономика во втором квартале увеличилась «всего» на 4,4%. Экономическое чудо? Не совсем. Точнее, совсем не чудо. Потому что рост некачественный и неустойчивый.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Nord Stream – 2 или Жизнь после минимизации объемов транзита

Несмотря на переход лета в отпускную фазу, есть несколько тем, которые являются постоянным генератором новостей - подготовка к работе нового парламента, курс гривны и будущее украинского газового транзита. Касательно транзитного вопроса постараюсь кое-что прояснить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016