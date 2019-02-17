В Минфине обещают догнать Польшу – через 50 лет

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что после падения 2014 года украинская экономика стабилизировалась и вернулась к режиму постоянного роста. Об этом она сказала в эфире «Радио Свобода».
По ее словам, золотовалютные резервы на сегодня — самые высокие за последние 5 лет.
Глава Минфина подчеркнула, что до 2014 года экономика Украины была «больной», а затем испытала влияние российской агрессии, поэтому главной задачей правительства было стабилизировать ее.
«Это было сделано. Сейчас уже 12 кварталов подряд экономика Украины растет. Если посмотреть на результат, которого мы достигли за предыдущие 4 года, конечно, он необычен, если можно так сказать. И мало кто верил на самом деле, что нам удастся так быстро стабилизировать экономику и вернуться уже, можно сказать, к стабильному росту», — заявила она.
«Инфляция — менее 10%. Золотовалютные резервы на сегодня — самые высокие за последние 5 лет. Если говорить о ситуации макроэкономической, то она достаточно стабильная на сегодняшний день», — рассказала Маркарова.
По ее словам, если украинская экономика будет развиваться нынешними темпами, то догонит Польшу через 50 лет.
«И если Украина сохранит статус-кво такой, как сейчас, то для того, чтобы догнать Польшу, такую, как она есть сегодня, надо 50 лет. Это, конечно, для нас длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее», — отметила министр.
Напомним, что реальный валовой внутренний продукт в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4% к аналогичному периоду 2017 года.
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