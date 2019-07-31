Команда Зеленского готовится внести в новую Раду законопроект о Службе финансовых расследований

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится внести в новый парламент как первоочередной законопроект о Службе финансовых расследований (СФР).
Как сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов в интервью агентству «Интерфакс-Украина», об этом шла речь в ходе его встречи с главой СНБО Александром Данилюком, замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой и главой таможенной службы Максимом Нефёдовым во вторник.
«Вчера мы прошлись по материалам, нашим наработкам, по основному видению... Хотим выйти на консенсусное решение до начала работы Верховной Рады, чтобы это был один из первых внесенных законов и, соответственно, проголосованных в новом парламенте», — сказал Верланов.
По его словам, согласно обсуждаемой концепции ГНС служба будет демилитаризирована.
«Механизм реорганизации налоговой милиции в новый орган мы еще обсудим, чтобы не было правового вакуума, чтобы не повторилась ситуация 2017 года, когда налоговая милиция несколько месяцев вынужденно не работала», — отметил Сергей Верланов.
Как сообщалось, в течение нескольких лет в Украине ведется дискуссия относительно создания отдельного правоохранительного органа, отвечающего за экономические преступления. В парламенте было зарегистрировано пять законопроектов о создании такого органа, среди которых — разработанный Минфином и поданный правительством проект закона об СФР и законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности, который поддерживал экс-президент Петр Порошенко. Однако ни один из них не дошел до рассмотрения в первом чтении.
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