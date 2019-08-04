В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 20 человек

В результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения, сообщил губернатор штата Грег Эббот, передает CNN.

Трое погибших — мексиканцы, еще шесть граждан этой страны пострадали в результате стрельбы, сообщает Reuters со ссылкой на президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и МИД государства.

Стрельбу в торговом центре открыли в субботу, 3 июля. Подозреваемый был задержан, им оказался 21-летний Патрик Крузиус. Стрелок попал на камеры видеонаблюдения, на кадрах видно, как он заходит в здание с оружием в руках.

В соцсетях распространили манифест, якобы написанный стрелком. Автор документа выступает против мигрантов и говорит о симпатиях поддержку стрелку из Новой Зеландии, убившему 51 человека в марте этого года, пишет The Washington Post. Источники CNN утверждают, что правоохранители изучают манифест, на данный момент не подтверждено, что его автором является Крузиус.

После стрельбы Facebook удалил аккаунты подозреваемого.

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что его не удивит, если автором манифеста окажется подозреваемый. «Я думаю, это может пролить свет на то, почему он это сделал», — сказал Пакстон в эфире CNN.

Нападавшего взяли под стражу «без инцидентов». Представитель полиции Эль-Пасо Роберт Гомес считает, что большинство жертв были убиты в здании торгового центра. По его словам, во время инцидента там находились около 3 тыс. человек.

Изначально в полицию поступили сообщения о нескольких стрелках, однако позже правоохранители заявили, что злоумышленник был один.