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В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 20 человек

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В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 20 человек

В результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения, сообщил губернатор штата Грег Эббот, передает CNN.

Трое погибших — мексиканцы, еще шесть граждан этой страны пострадали в результате стрельбы, сообщает Reuters со ссылкой на президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и МИД государства.

Стрельбу в торговом центре открыли в субботу, 3 июля. Подозреваемый был задержан, им оказался 21-летний Патрик Крузиус. Стрелок попал на камеры видеонаблюдения, на кадрах видно, как он заходит в здание с оружием в руках.

В соцсетях распространили манифест, якобы написанный стрелком. Автор документа выступает против мигрантов и говорит о симпатиях поддержку стрелку из Новой Зеландии, убившему 51 человека в марте этого года, пишет The Washington Post. Источники CNN утверждают, что правоохранители изучают манифест, на данный момент не подтверждено, что его автором является Крузиус.

После стрельбы Facebook удалил аккаунты подозреваемого.

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Генпрокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что его не удивит, если автором манифеста окажется подозреваемый. «Я думаю, это может пролить свет на то, почему он это сделал», — сказал Пакстон в эфире CNN.

Нападавшего взяли под стражу «без инцидентов». Представитель полиции Эль-Пасо Роберт Гомес считает, что большинство жертв были убиты в здании торгового центра. По его словам, во время инцидента там находились около 3 тыс. человек.

Изначально в полицию поступили сообщения о нескольких стрелках, однако позже правоохранители заявили, что злоумышленник был один.

стрельба, Техас
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