Климкин предсказал выезд половины украинцев за рубеж

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что через несколько лет половина украинцев уедет из страны и будет жить в других странах. Об этом он заявил во время одной из общественных дискуссий в Киеве, расшифровку речи главы ведомства приводит «Обозреватель».
«Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так, половина украинцев будет здесь, а половина — там», — сказал он.
Украинские граждане — это, отметил Климкин, та «самая большая ценность», которая есть у страны.
«Украинцы заслуживают свободу и право на справедливость. Конечно, важно и благосостояние. И чтобы идти своим путем, используя свои ресурсы, нам нужно верховенство права, понимание принципов и изменение нашего патернализма. Изменения начинаются с себя, а не с призывов изменить кого-то и говорить, что мы придем к власти и все порешаем уже послезавтра», — резюмировал министр.
Климкин и ранее обращал внимание на отъезд населения Украины за рубеж в поисках работы и называл этот процесс «мегавызовом» для Киева. Он признавал, что в Украине эти граждане не могут найти лучшие условия труда и желаемые рабочие места.
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