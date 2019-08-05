Зеленский едет в Турцию к Эрдогану и Варфоломею

Президент Владимир Зеленский 7-8 августа будет находиться с визитом в Турции, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Офиса президента.

«В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин», — отметили в ОП.

Кроме того, сообщается, что в Стамбуле Зеленский встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.