Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу в Стамбуле

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от российского лидера Владимира Путина.
«Господин Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним. Соответственно, будем стараться. Потому что настоящая война в регионе — плохой знак», — сказал Эрдоган журналистам в самолете по прибытию из ОАЭ.
Отметим, что Эрдоган не первый раз предлагает свое посредничество для урегулирования отношений между РФ и Украиной.
Ранее он заявлял, что Турция руководствуется логикой «думать, как понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар» и готова делать все возможное, чтобы «завершился кризис двух соседних через море дружественных стран».
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