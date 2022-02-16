Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу в Стамбуле

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от российского лидера Владимира Путина.

«Господин Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним. Соответственно, будем стараться. Потому что настоящая война в регионе — плохой знак», — сказал Эрдоган журналистам в самолете по прибытию из ОАЭ.

Отметим, что Эрдоган не первый раз предлагает свое посредничество для урегулирования отношений между РФ и Украиной.

Ранее он заявлял, что Турция руководствуется логикой «думать, как понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар» и готова делать все возможное, чтобы «завершился кризис двух соседних через море дружественных стран».