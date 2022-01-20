Эрдоган посетит Украину и ждет Путина и Зеленского в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается посетить Украину в начале февраля, сообщает в четверг агентство Анадолу.

«Я нанесу визит в Украину в начале следующего месяца», — заявил Эрдоган.

Он также сообщил, что Турция рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу Путина и Зеленского на своей территории.

«Атмосфера войны — это психологическое состояние расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу», — сказал Эрдоган на пресс-конференции.