Эрдоган посетит Украину и ждет Путина и Зеленского в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается посетить Украину в начале февраля, сообщает в четверг агентство Анадолу.
«Я нанесу визит в Украину в начале следующего месяца», — заявил Эрдоган.
Он также сообщил, что Турция рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу Путина и Зеленского на своей территории.
«Атмосфера войны — это психологическое состояние расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу», — сказал Эрдоган на пресс-конференции.
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