Зеленский и Эрдоган встретятся в четверг в Мариинском дворце

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибудет в Украину с официальным визитом, состоится в четверг, 3 февраля, в Киеве, сообщается на сайте главы государства.
Официальная церемония встречи пройдет в Мариинском дворце и начнется в 13.00, а в 15.25 состоится встреча Зеленского и Эрдогана с представителями СМИ.
Мероприятие будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса президента.
Напомним, что во время визита Эрдогана ожидается подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Турцией.
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