Зеленский и Эрдоган встретятся в четверг в Мариинском дворце

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибудет в Украину с официальным визитом, состоится в четверг, 3 февраля, в Киеве, сообщается на сайте главы государства.

Официальная церемония встречи пройдет в Мариинском дворце и начнется в 13.00, а в 15.25 состоится встреча Зеленского и Эрдогана с представителями СМИ.

Мероприятие будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса президента.

Напомним, что во время визита Эрдогана ожидается подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Турцией.