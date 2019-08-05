У Зеленского узнали, что за каждым реестром есть криминальный смотрящий

Советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров заявляет, что у каждого государственного реестра есть свой смотрящий от криминала.
Об этом он рассказал в интервью Лига.net.
«За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок. Почему многие не могли ничего сделать? Потому что, если ты хочешь что-то изменить в реестре, тебе нужно ехать к смотрящему, договариваться с ним, он дает в Минюст или еще куда-то задачу, чтобы тебе разрешили работать с этим реестром», — заявил Федоров.
По его словам, от смотрящих избавятся после смены власти.
«Как только сменится правительство, мы их оттуда точно вычистим», — рассказал советник президента.
Он добавил, что сейчас команда Зеленского готовит международный аудит всех госреестров.
«У нас постоянно идут технические встречи. Мы понимаем, что у нас не все так сладко. Поэтому мы хотим сделать международный аудит всех реестров, чтобы понять, где что находится, сколько их, в чьей собственности находятся, под каким столом они прибиты гвоздями», — сообщил Федоров.
По его словам, уже есть предварительные договоренности с организациями, которые строили подобные реестры в Эстонии и Литве и есть донорские деньги.
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