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У Зеленского узнали, что за каждым реестром есть криминальный смотрящий

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Советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров заявляет, что у каждого государственного реестра есть свой смотрящий от криминала.

Об этом он рассказал в интервью Лига.net.

«За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок. Почему многие не могли ничего сделать? Потому что, если ты хочешь что-то изменить в реестре, тебе нужно ехать к смотрящему, договариваться с ним, он дает в Минюст или еще куда-то задачу, чтобы тебе разрешили работать с этим реестром», — заявил Федоров.

По его словам, от смотрящих избавятся после смены власти.

«Как только сменится правительство, мы их оттуда точно вычистим», — рассказал советник президента.

Он добавил, что сейчас команда Зеленского готовит международный аудит всех госреестров.

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«У нас постоянно идут технические встречи. Мы понимаем, что у нас не все так сладко. Поэтому мы хотим сделать международный аудит всех реестров, чтобы понять, где что находится, сколько их, в чьей собственности находятся, под каким столом они прибиты гвоздями», — сообщил Федоров.

По его словам, уже есть предварительные договоренности с организациями, которые строили подобные реестры в Эстонии и Литве и есть донорские деньги.

реестр, Михаил Федоров
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