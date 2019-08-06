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Коломойский назвал главных кандидатов в премьеры Украины

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Коломойский назвал главных кандидатов в премьеры Украины

Олигарх Игорь Коломойский, который поддерживал Владимира Зеленского в президентской кампании, назвал двух ключевых, на его взгляд, кандидатов в премьеры страны.

Замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко — главные кандидаты на пост премьер-министра, считает олигарх.

«В фаворитах гонки Юрий Витренко и Алексей Гончарук», — заявил бизнесмен.

В интервью РБК олигарх рассказал также о том, как часто общается с Зеленским и какие юридические услуги оказывал ему в последние пять лет глава офиса президента Андрей Богдан, а кроме того, вспомнил, как новому главе Украины пришло в голову баллотироваться в президенты.

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Ранее Зеленский, рассуждая о качествах будущего премьера, подчеркнул, что новый глава правительства должен быть профессиональным экономистом, а не политиком.

«Премьер-министр должен быть абсолютно профессиональным экономистом», — отметил Зеленский. «Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции», — заметил глава Украины, добавив, что не видит в будущем правительстве никого из старых политиков.

Игорь Коломойский, Владимир Зеленский
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