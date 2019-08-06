На фестиваль в Одессу Зеленские летали за свой счет самолетами МАУ

В июле президент Владимир Зеленский его жена Елена летали в Одессу за свой счет.
«Перелет президента из Киева в Одессу 26 июля был оплачен за свой счет, так же, как и перелет Елены Зеленской и сопровождающих ее человек (накануне)», — отмечается в ответе ОПУ на запрос «Украинской правды».
В ведомстве говорят, что оба перелета были осуществлены рейсовыми самолетами авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в обоих направлениях: Киев — Одесса — Киев.
Деньги из госбюджета не расходовались.
Согласно расписанию на сайте МАУ, в пятницу, когда летел Зеленский, есть три рейса сообщением Киев — Одесса: с вылетом в 09:40 (прилетом в 10:40), 15:30 (прилетом в 16:30) и 19:35 (прилетом в 20:35). По сообщениям местных СМИ, президент прилетел в 16:30.
В четверг, когда летела первая леди, расписание рейсов аналогичное.
Напомним, что 26-27 июля президент Владимир Зеленский приехал в Одессу, где посетил концерт своего бывшего проекта «Лига смеха» и посетил пляж вместе с главой офиса президента Андреем Богданом.
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вообще-то компания МАУ принадлежит коломойскому (если кто не знает), а учитывая социальную близость к нему зеленого клоуна - всё опять приобретает однозначность