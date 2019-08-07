В Киргизстане спецназ штурмовал дом бывшего президента Атамбаева

Отряд спецназа прибыл к дому бывшего президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева, чтобы провести операцию по его задержанию. Об этом сообщает местное издание K-News. Дом расположен в селе Кой-Таш к югу от Бишкека.

По данным СМИ, в резиденцию экс-лидера республики ворвались силовики, слышны выстрелы. В операции участвует спецназ, он применил светошумовые гранаты.

Есть раненые. Собщается, что их «примерно 10 человек», они — сторонники Атамбаева.

В конце июня депутаты парламента Киргизстана сняли с экс-президента неприкосновенность, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

В конце июля он вылетел в Москву, но затем вернулся.