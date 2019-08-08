Зеленский пообещал не вмешиваться в церковные дела

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Вселенским патриархом Варфоломеем І на Фанаре в Стамбуле заявил, что будет защищать независимость церкви.

«Наша общая ценность — жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви», — сказал Зеленский, передает его слова пресс-служба главы государства.

Вселенский патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Зеленский поблагодарил его за такую позицию.

Президент также заявил журналистам, что поговорил с патриархом «обо всем».

«Обо всем. Обо всем, что волнует всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне», — сказал он.