Войти
Зеленский хочет уже в ближайшее время подписать ЗСТ с Турцией
торговля
Зеленский хочет уже в ближайшее время подписать ЗСТ с Турцией
Трамп считает себя вторым после Иисуса Христа
позиция
Трамп считает себя вторым после Иисуса Христа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Зеленский пригласил Вселенского патриарха в Украину

327
Зеленский пригласил Вселенского патриарха в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой во время рабочего визита в Турецкую Республику приняли участие в молебне за Украину и осмотрели Патриарший храм Святого Георгия, после чего встретились с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

«Патриарх поблагодарил за визит президентской четы к Матери-церкви, который, по его словам, „приносит большую радость“, и отметил, что доволен тем, что в Украине постепенно наступает мир. Глава государства выразил благодарность Его Святейшеству за безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, нашей независимости, а также за всю поддержку, которую Патриарх оказывает Украине», — сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины.

«Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина — теплая и радушная. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины», — отметил Зеленский.

Патриарх отметил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемическая ситуация стабилизируется. Стороны рассмотрели 30-ю годовщину независимости Украины как возможную дату визита.

Зеленский сообщил, что во время встречи с глазу на глаз с патриархом Варфоломеем детально обсуждалась ситуация на Донбассе.

«Хотя сложно, но есть шаги вперед. К вашему приезду у нас будет возможность продвинуться на пути к миру. И главное — о пленных: на Донбассе, в Крыму и в России — очень хочется, чтобы они вернулись домой», — подчеркнул он.

«Желаю этого от всего сердца. Чтобы прекратилась боль семей, чьи родственники в плену», — патриарх Варфоломей.

Читайте также: Зеленский хочет уже в ближайшее время подписать ЗСТ с Турцией

Собеседники обсудили дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия Украины и Вселенского Патриархата.

Патриарх Варфоломей вручил памятные подарки президентской чете.

Это уже второй визит президента Владимира Зеленского к Вселенскому Патриархату, напомнил в пресс-службе главы государства.

Владимир Зеленский, Варфоломей
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 16 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что не так с «банковской реформой» Гонтаревой-Смолия

Предыдущие пять лет вся финансово-банковская система работала против отечественных производителей, а основные усилия были направлены на доминирование иностранных структур. Только прямых иностранных инвестиций в нашей стране это не прибавило.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Дыра в бюджете Пенсионного фонда продолжает расти

На выплату пенсий в январе-сентябре 2020 года Пенсионному фонду не хватило 19,8 млрд грн, в т.ч. в сентябре – 2,1 млрд грн. Пенсионный фонд хронически дефицитный и уже много лет находится в банкротном состоянии. В 2020 году из госбюджета будет выделено 202 млрд грн на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Но и этих денег недостаточно для выплаты пенсий (причем мизерных), в полном объеме в 2020 году – Казначейство постоянно покрывает ссудами кассовые разрывы Пенсионного фонда.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

COVID-19 и американские биолаборатории – смысловые ассоциации

И хотя США перестали обвинять китайские биолаборатории в распространении коронавируса, журналистские расследования в отношении американских биолабораторий на территории Украины продолжаются. Как и продолжаются скандалы и вокруг биолабораторий, работающих по проектам Пентагона, в Армении, Грузии, Казахстане, Азербайджане и других странах. Как мы понимаем, эпидемия коронавируса подстегивает массовую озабоченность по поводу функционирования биолабораторий, которые почему-то курирует не Минздрав, а военное ведомство США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016