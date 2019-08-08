СМИ обнародовали видео задержания и вывоза экс-президента Киргизстана из резиденции

Момент вывоза экс-президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева (возглавлял страну с 2011 по 2017 год) попал в объективы видеокамер. Кадры публикует местное издание Kaktus Media.
На них видно, как к воротам резиденции подъезжают два автомобиля: внедорожник и минивэн. Впереди машин бегут сотрудники спецслужб в касках и бронежилетах. Кто именно сидит в автомобилях, установить по видеокадрам не удается, однако Kaktus и местный телеканал «Апрель» утверждают, что в одном из автомобилей находится экс-президент страны.
«Апрель» также опубликовал видео с дороги, по которой в Бишкек едет кортеж, в одном из автомобилей которого находится Атамбаев.
Атамбаева задержали после повторного штурма его резиденции в селе Кой-Таш под Бишкеком. На блокпостах между военными и сторонниками Атамбаева произошли стычки. По данным некоторых местных СМИ, это вынудило автомобили с задержанным экс-президентом развернуться и поехать в столицу по объездной дороге.
Первую попытку задержания силовики предприняли днем ранее, 7 августа. Поводом стало то, что Атамбаев не явился на допрос в Генпрокуратуру, которая подозревает его в нескольких особо тяжких преступлениях, в частности, в незаконном обогащении, освобождении криминального авторитета, в коррупции и проч. (экс-президент все обвинения отвергает). Однако задержать бывшего лидера страны не удалось из-за оказанного правоохранителям сопротивления. Его жертвой стал один человек, еще более 50 человек пострадали. Ранения получили по меньшей мере 22 сотрудника Госкомитета нацбезопасности страны и двое милиционеров.
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