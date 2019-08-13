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НАПК запустило процесс выделения денег партиям Шария, Гройсмана и Смешко

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НАПК запустило процесс выделения денег партиям Шария, Гройсмана и Смешко

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о предоставлении государственного финансирования 11 политическим партиям. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«НАПК приняло решение о предоставлении политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности на основании результатов последних внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе», — говорится в сообщении.

Так, право на получение государственного финансирования уставной деятельности получили 11 политических партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос», «Радикальная партия Олега Ляшко», «Сила и честь», "Оппозиционный блок","Украинская стратегия Гройсмана«, «Партия Шария», «Всеукраинское объединение «Свобода».

Как отмечается, все 11 политических партий выполнили условия для получения средств из государственного бюджета, в частности обязательства об открытии отдельного гривневого счета в учреждении банка Украины.

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«Политические партии получают право на госфинансирование их уставной деятельности со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года», — отметили в НАПК.

В агентстве обратили внимание, что финансирование уставной деятельности политических партий в первый год нового созыва Верховной Рады Украины начинается с 1 января с одновременным выделением средств, на которые политические партии имеют право за время, прошедшее со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва.

партии, НАПК, Сила и честь, Партия Шария
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