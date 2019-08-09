Войти
«Слуга народа» предлагает сократить количество комитетов в новой Раде
инициатива
«Слуга народа» предлагает сократить количество комитетов в новой Раде
Зеленский может встретится с Трампом в Варшаве или Нью-Йорке
дружба народов
Зеленский может встретится с Трампом в Варшаве или Нью-Йорке

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

соседи
RSS

Поляки начали ездить лечить зубы в Украину

251
Поляки начали ездить лечить зубы в Украину

Украинские стоматологические услуги стали привлекательными для граждан соседней страны, потому что они в разы дешевле.

В Польше установка брекетов обойдется в тысячу долларов. А каждый контрольный визит — еще в почти 40 долларов. Тем временем, в Украине за саму систему придется заплатить 700 долларов, а дальнейший контроль врача будет бесплатным.

«В Польше придется заплатить в сумме даже 2,5 тысячи долларов, а в Украине — едва треть от этой суммы. Правда, нужно учесть еще расходы на поездку, проживание и питание. Но это все равно окупается», — цитирует Rzeczpospolita поляка, который ездил лечить зубы в Украину.

«Медицинский туризм, о котором говорят много лет и в контексте Польши как популярного направления, — это не массовое явление. Как по мне, он имеет одни минусы. Я бы сравнил это с „русской рулеткой“», — говорит польский стоматолог Томаш Мария Керч. Он подчеркивает, цена поездки, которая включает перелет, проживание, а также стоимость лечения, должны быть дешевле, чем в стране происхождения пациента. Кроме того, лечение в другой стране усложняет процесс контроля и обжалования в случае возникновения проблем.

Керч отмечает, что в каждой стране мира существуют медицинские практики, которые предлагают высокое качество услуг. Но иногда эти стандарты очень разные. Поэтому не стоит сравнивать предложения клиник, опираясь исключительно на вопрос цены.

Читайте также: Bloomberg: Трамп обваливает экономику России

«Если оценивать ценники больниц в Украине, которые хотят привлечь иностранных пациентов, можно сделать вывод, что они больше нацелены на гостей из Западной Европы, а не с таких стран, как Польша. Впрочем, не исключено, что польские пациенты тоже совмещают свою поездку во Львов или Киев с лечением в местных клиниках», — сказал польский стоматолог.

Издание пишет, что стоматологические услуги дорожают в Польше, хотя скачок цен постепенно сокращается. В мае они выросли на 0,17%. А за весь 2018-й год — на 3,64%, на что указывают данные Евростата.

Источник

Польша, медицинский туризм, стоматология
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 9 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Кулик
Виталий Кулик
директор Центра исследований проблем гражданского общества

Зависимость от российских минеральных удобрений – это тоже «газовая игла»

15 мая 2019 года Кабинет Министров Украины расширил список товаров, подлежащих полному запрету на ввоз из России в Украину. В перечень попали и минеральные удобрения из РФ. Что важно – попали не только азотные удобрения, которые в Украине традиционно производят государственный «Одесский припортовый завод», предприятия группы OstChem Дмитрия Фирташа и ДнепрАзот Игоря Коломойского, но и так называемые комплексные (сложные), которые производят государственный «Сумыхимпром» и находящийся в частных руках Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Почему Минфин обвиняет Нацбанк и кто прав

На прошлой неделе на фоне рекордного за последние три года укрепления курса гривны, министр финансов раскритиковала политику НБУ. По ее мнению, Нацбанк прилагал недостаточно усилий для сдерживания укрепления нацвалюты. Глава Минфина также призвала Нацбанк увеличить объемы покупки валюты на межбанковском рынке, чтобы сдерживать укрепление курса гривны. Обоснованной ли является критика главы Минфина, или же Национальный банк все делает правильно? Попробуем разобраться.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не так страшен кризис как его рисуют

Когда-то этот период в украинской истории назовут «утраченным тридцатилетием». Временем, когда страна со средним доходом и огромными перспективами, оказалась в числе задних. Когда страна с сильным научным потенциалом, высокообразованным населением, мощными недоступными для других технологогиями (Япония не смогла запустить своё авиастроение, хотя пыталась), оказалась неспособной их использовать и превратилась сырьевой придаток.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016